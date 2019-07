Donna ferita con arma da taglio: denunciato il compagno

Ieri si è fatta medicare all'ospedale di Pisa per le profonde ferite di arma da taglio su un braccio, oggi il compagno della donna è stato denunciato per lesioni. L'uomo è ricercato dalla polizia. A chiamare la polizia era stato un vicino dopo aver visto nel suo palazzo alcune macchie di sangue. Quando gli agenti sono giunti sul posto hanno seguito le tracce fino a individuare l'appartamento all'interno del quale è stato trovato molto sangue. In breve è stata rintracciata la giovane. Questa avrebbe detto di essersi ferita da sola mentre cucinava, ma gli inquirenti hanno capito che non era cosi.

