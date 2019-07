Due Mari, Cipe approva il progetto definitivo del tratto Grosseto-Siena

Passo in avanti importante per il completamento della Grosseto-Siena della Due Mari (E78 sgc Grosseto-Fano). Il CIPE ha approvato questa mattina il progetto definitivo, con adeguamento a quattro corsie della SS 223 "di Paganico" dal km. 41+600 al km. 53+400.

"Si tratta del via libera al progetto definitivo del Lotto 9 dell'infrastruttura - spiega l'assessore regionale alla mobilità Vincenzo Ceccarelli - un intervento di raddoppio, da due a quattro corsie, su un tratto di 11,8 km, che vale 162 milioni di euro".

"La Regione ha seguito attentamente l'iter autorizzatorio e sollecitato Anas alla maggiore speditezza per la realizzazione di un'opera da lungo attesa e indispensabile per lo sviluppo dei territori. Quello di oggi è un passo in avanti importante. Con l'auspicio che si completino al più presto i lavori del maxilotto e possa risolversi presto il contenzioso sorto nella gara del 4 lotto e quindi possano partire i lavori. Questo intervento è parte integrante della futura Due Mari, un'infrastruttura strategica per la mobilità e lo sviluppo di tutto il Paese".

Adesso Anas deve elaborare il progetto esecutivo e poi finalmente potranno essere assegnati i lavori.

Fonte: Giunta Regionale

