Due Mari, via libera del Cipe a progetto definitivo tratto Grosseto-Siena

“Finalmente, dopo troppi ritardi, riparte l’iter relativo al progetto del lotto 9 sulla Siena Grosseto. Si tratta di un passo importante, ma continueremo a vigilare e tenere alta l’attenzione affinché si completino al più presto i lavori del maxilotto, possano partire quelli per il lotto 4 e si possa procedere anche con l’iter per il lotto ‘0’”. Così i consiglieri del Pd in Regione Simone Bezzini e Stefano Scaramelli commentano l’approvazione da parte del Cipe del progetto definitivo del tratto Grosseto-Siena. “L’opera da tempo attesa- proseguono Bezzini e Scaramelli- è fondamentale per i nostri territori. Adesso avanti non solo sulla Due Mari ma anche sull’ammodernamento della Siena – Firenze e della Cassia. È importante avere tempi certi, dare risposte anche al mondo produttivo ed economico. Le infrastrutture viarie sono indispensabili per lo sviluppo del nostro territorio”.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica questa mattina ha approvato il progetto definitivo, con adeguamento a quattro corsie della SS 223 "di Paganico" dal km. 41+600 al km. 53+400, della Grosseto-Siena, tratto della Due Mari (E78 sgc Grosseto-Fano). Adesso Anas deve elaborare il progetto esecutivo e poi finalmente potranno essere assegnati i lavori.

Soddisfazione di Giannarelli (M5S)

“Una notizia che ci riempie di soddisfazione: la prosecuzione dei lavori per questa importante arteria stradale dà un’ulteriore spinta alla crescita del territorio anche in chiave occupazionale. Avevo contattato il ministero delle Infrastrutture e sollecitato lo sblocco della questione”. Così il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Giacomo Giannarelli a margine della notizia dell’approvazione da parte del Cipe dei lavori per il tratto della Due Mari del lotto 9, all’altezza di Paganico, tra il chilometro 41+600 e il 53+400.

“Parliamo – prosegue Giannarelli - di un progetto che riguarda quasi 12 chilometri di strada e vale oltre 160 milioni di euro. Il Movimento 5 stelle è da sempre favorevole a tutte le opere infrastrutturali utili e la Due Mari è senza ombra di dubbio tra queste. Continueremo – conclude – il nostro lavoro di monitoraggio e sostegno alla crescita della Toscana, purché questa sia rispettosa, come in questo caso, delle esigenze ambientali”.

