Edoardo Albinati (Premio Strega 2016) alla Limonaia di castello Pasquini

Per gli Incontri al castello, la rassegna curata da Gloria De Antoni promossa dal comune di Rosignano Marittimo e curata e condotta da Gloria De Antoni ospita Edoardo Albinati che giovedì 25 luglio ore 18 alla Limonaia di Castello Pasquini, presenta Cuori fanatici. Amore e ragione. Dopo La scuola cattolica, con cui Edoardo Albinati ha vinto il Premio Strega 2016, i temi al centro della scrittura di Albinati tornano a intrecciarsi in questo nuovo romanzo. Si tratta di una storia corale, costruita attraverso i dialoghi di tanti ragazzi e ragazze dai cuori aperti “come un cassetto di coltelli”. Non a caso, Emanuele Trevi lo ha definito come un “azzardato esperimento romanzesco“. Ambientato a Roma negli anni Ottanta. L'estate è alle porte. Nanni Zingone, professore di liceo, e Costanza si sono sposati ventenni e hanno tre splendide figlie. Ma la loro vita non è perfetta come sembra se Nanni manifesta all'amico Nico la sua insofferenza verso un'unione che forse non vuole davvero. Nicola, detto Nico, lavora in una casa editrice ed è un tipo schivo, amato dalle donne ma poco dal padre, l'ambasciatore Quell, e da una madre che lo ha abbandonato in tenera età. Sullo sfondo della loro amicizia, un'organizzazione indipendente vuole sovvertire il Sistema con la violenza. "Cuori fanatici" è un romanzo corale che racconta due vite ma anche un'Italia indolente, destinata a ripetere sempre gli stessi errori. Edoardo Albinati vive a Roma, Dal 1994 svolge attività di insegnamento all'interno del penitenziario di Rebibbia. I suoi esordi letterari avvengono all'interno della rivista Nuovi Argomenti nella quale entra a far parte nel 1984.. Ha tradotto testi di autori inglesi e americani tra cui: Vladimir Nabokov, Ambrose Bierce, Robert Louis Stevenson, John Ashbery. Ha inoltre tradotto La tempesta di William Shakespeare (1999) e adattato i romanzi di Chrétien de Troyes per lo spettacolo Graal (2000) e il poema di John Milton per lo spettacolo Paradiso (2004), tutti per la regia di Giorgio Barberio Corsetti. Per lo stesso regista ha scritto Il colore bianco, andato in scena per le Olimpiadi di Torino 2006. Dal suo libro Orti di guerra sono stati tratti venti episodi realizzati da Radiotre Rai (1997) con musiche di Fabrizio De Rossi Re (nell'edizione Fandango 2007). Dal romanzo Il polacco lavatore di vetri il regista Peter Del Monte ha tratto il film La ballata del lavavetri presentato al Festival del Cinema di Venezia 1998. Nel 2002 ha lavorato presso l'Alto commissariato ONU per i rifugiati in Afghanistan e nel 2004 ha partecipato a una missione dell'UNHCR in Ciad, pubblicando reportage sul Corriere della Sera, The Washington Post e La Repubblica. È stato vincitore del Premio Strega 2016 con il romanzo La scuola cattolica pubblicato da Rizzoli. Proclamato vincitore l'8 luglio 2016, Albinati ha dedicato la vittoria al poeta Valentino Zeichen, scomparso qualche giorno prima.

