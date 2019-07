Escursionisti si perdono a Cutigliano, recuperati in elicottero

I vigili del fuoco del Comando di Pistoia, del distaccamento di San Marcello Pistoiese, sono intervenuti per recuperare due escursionisti che avevano perso l’orientamento in Località Poggio Sentinella nel Comune di Cutigliano.

I due, comunque in buono stato di salute, sono stati in grado di fornire le loro coordinate geografiche fornite con il telefono e localizzati dalla sala operativa. Sul posto i Vigili del fuoco sono intervenuti con l'elicottero Drago del nucleo di Arezzo che ha recuperato e verricellato le persone consegnandole poi al personale del distaccamento di San Marcello.

