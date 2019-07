Fc Ponsacco, Murgia saluta per motivi familiari. Arriva Luigi Pagliuca

Cambio della guardia alla guida dell’Fc Ponsacco 1920 prima ancora dell’inizio ufficiale della stagione, previsto per domani pomeriggio (giovedì 25 luglio 2019) al Comunale di Viale della Rimembranza: saluta Pino Murgia, costretto a rinunciare per improvvisi motivi familiari, e arriva Luigi Pagliuca, 40 anni, ex tecnico del Viareggio, che l’anno scorso portò i bianconeri versiliesi fino all’ 11esimo posto (26 punti in 19 partite) e prima di essere esonerato e in passato ha portato la Berretti del Livorno fino al titolo di campione d’Italia. “Arrivo con tanto entusiasmo in una grande piazza, per blasone e passione – sono state le sue prima parole da tecnico rossoblù da parte del nuovo allenatore – Le difficoltà legate ai problemi societari? Ne sono consapevole, ma non mi spaventano: sono convinto che con la competenza del presidente Donati e del direttore sportivo Luperini, riusciremo a costruire un gruppo, magari giovane, ma in grado di dire la sua’’.

Dispiaciuto per l’epilogo, invece, mister Pino Murgia, costretto a rinunciare prima ancora di cominciare: “Purtroppo, improvvisi e imprevisti motivi familiari mi hanno obbligato a rinunciare all’incarico – ha detto -: sono grato, comunque, al presidente Donati e al direttore sportivo Luperini per la grande opportunità che mi avevano offerto perché allenare l’Fc Ponsacco 1920 è un onore sempre. Faccio i miei migliori auguri alla società, alla squadra e ad una tifoseria meravigliosa e spero di cuore che in futuro le nostre strade tornino ad incrociarsi”.

Il raduno della squadra è programmato per le domani, giovedì 25 luglio, alle 16 al Comunale di Viale della Rimembranza. Alle 17.30 tutti in campo per il primo allenamento.

Fonte: FC Ponsacco 1920 - Ufficio Stampa

