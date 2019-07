Festa de L'Unità di Capraia e Limite, tra gli ospiti Fiano, Bonafè e Saccardi

Inizia la Festa de L’Unità di Capraia e Limite che si svolgerà da sabato 27 luglio a domenica 11 agosto presso la zona sportiva di Limite sull’Arno, in via P. Togliatti. Nel programma dei primi giorni spiccano gli ospiti politici: nella serata di apertura, sabato 27, spazio alle 21,30 a un incontro/dibattito dal titolo” PD: unica alternativa al governo Lega-5 Stelle, alla presenza del deputato Emanuele Fiano. Il giorno successivo, alle 21,30, spazio alla Giunta comunale, guidata dal sindaco Alessandro Giunti, appena rieletto con oltre il 63% nelle consultazioni del 26 maggio scorso. Sarà l’occasione per fare il punto sul programma dei prossimi anni e ripercorrere quanto fatto nel primo mandato Giunti.

Nei giorni a seguire, appuntamento con “Dove va la sinistra in Europa” con Sara Bagnoli e Clement Luy lunedì 29, quando si terrà anche la presentazione del libro “Canti e tradizioni del popolo toscano”, condotta da Annalisa Nozzoli ed Edoardo Antonini e organizzata dall’Auser Montelupo e Capraia e Limite, un incontro dal titolo “Giovani, impegno e memoria” mercoledì 31 luglio con la partecipazione dell’alfiere della Repubblica Bernard Dika, del partigiano Fontanelli Rolando e Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio Comunale di Empoli.

Sempre il 31, arriverà alla Festa la segretaria regionale del Pd e eurodeputata Simona Bonafè per un aperitivo.

Gli incontri politici e culturali proseguiranno anche nella serate successive, a partire dal 1° agosto alle 21,30, quando giungerà a Limite Valeria Fedeli, ex ministro della Pubblica Istruzione del governo Gentiloni, per una serata intitolata “Il Pd e la sfida dell’alternativa”, moderata dal giornalista Edoardo Antonini.

Il giorno successivo, 2 agosto (21,30), Edoardo Antonini intervisterà il senatore Dario Parrini, che interverrà sul tema “Le idee del Pd contro la minaccia sovranista”, mentre il 5 agosto (21,30) si parlerà di sanità toscana, con l’incontro dibattito, moderato dalla giornalista Francesca Pinochi, sul tema “La salute per tutti: sfide e prospettive”. Interverranno l’Assessore regionale alla Sanità Stefania Saccardi, il consigliere regionale Enrico Sostegni, membro della Commissione Sanità, Paolo Morello Marchese, direttore generale Asl Toscana Centro.

Sabato 3, invece, spazio al dott. Fabio Firenzuoli per un incontro dal tema: “Le erbe popolari, la parola a voi. L'esperto risponde”. Firenzuoli, famoso e stimato fitoterapeuta italiano, nativo di Limite sull’Arno, accompagnerà i presenti alla scoperta delle proprietà benefiche della medicina naturale.

Mercoledì 7 agosto spazio al tema dell’immigrazione e dell’integrazione, con ospite Don Massimo Biancalani della comunità di Vicofaro (Pistoia).

Venerdì 9 (21,30), invece, incontro/dibattito “La Toscana vista dal Consiglio e dai territori”, alla presenza del presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani , di Enrico Sostegni, consigliere regionale, e di Jacopo Mazzantini, segretario del Pd Empolese-Valdelsa. Modera il giornalista Edoardo Antonini.

Le ultime due serate saranno dedicate interamente alla cultura: sabato 10 agosto (21,30), serata dedicata al Museo Remiero della Cantieristica e del Canottaggio “M. Pucci” di Limite , dal titolo”Patrimonio culturale e sviluppo sostenibile: il ruolo degli istituti della memoria, Musei, archivi e biblioteche”, con la partecipazione di Marzio Cresci, direttore del Museo, il sindaco Alessandro Giunti e l’assessore alla Cultura Rosanna Gallerini. Domenica 11, Marcello Bartolini parlerà dell’ Apicoltura tra presente e futuro.

Da sottolineare anche la serata del 4 agosto (21,00), dedicata al 50esimo anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna, a cura del Gruppo Astrofili di Montelupo.

Saranno presenti anche numerose associazioni di volontariato in convenzione che si occupano di emergenze e urgenze del territorio. Allo stand della Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite sull’Arno sarà possibile effettuare tutte le sere la misurazione della pressione arteriosa, udito con Amplifon, saturazione ossigeno. Martedì 30 luglio (21,30), presso lo stand della Pubblica, incontro “Alimentazione preventiva”, a cura della nutrizionista dott.ssa Stefania Fontanelli.

Oltre ai dibattiti ci saranno anche occasioni di intrattenimento, ballo, gioco e soprattutto la buona gastronomia offerta dal ristorante della festa. Martedì 6 agosto (21,30), invece, spazio all’incontro “Osteopatia: il benessere a portata di mano”, con Rosa Ferruzzi e Marco Salvadori, osteopati.

Queste le serate di musica e spettacolo:

- Domenica 28 luglio, “Musica con il gruppo madrigale”;

- Lunedì 29 luglio, “The Music Summer Party anni ’80”, con dj Fabius & Vox Jampy”;

- Martedì 30 luglio, “Ragazze Apple Party & First Ledies”;

- Mercoledì 31 Luglio, “Marinella Sax Piano Bar”;

- Giovedì 1° agosto, “Sanremo Story- I classic Pop di Rita Lazzeri con Alessandro MASTI”; BURRACO, ore 21,30, presso lo stand della Pubblica Assistenza;

- Venerdì 2 agosto, “Barzellette toscane- Gosto i'Contadino di Prato”;

- Domenica 4 agosto, ballo liscio con “L’Orchestra Solaris”;

- Lunedì 5 agosto, spettacolo per bambini “Fuoco e trampoli” a cura di Serena Bartalucci;

- Martedì 6 agosto, “MASTI sciò”, con Alessandro Masti e i BOROTALCO;

- Mercoledì 7 agosto, Gruppo Fotografico Limite, video e proiezioni di foto “Tra Passato e presente”;

- Giovedì 8 agosto, spettacolo teatrale a cura della Compagnia teatrale “La Nave”- commedia in vernacolo, “La panacea di tutti i mali”;

- Venerdì 9 agosto, spettacolo per bambini, “Giocoleria e magia”;

- Sabato 10 agosto, serata di ballo liscio con “Dj Fabius & Vox Jampy”;

- Domenica 11 agosto, serata di ballo liscio con “L’Orchestra Monica Band”

Da ricordare anche le CENE A TEMA della cucina dei volontari della Festa:

- Sabato 27 luglio, Grigliata mista;

- Domenica 28 luglio, Trippa e Lampredotto;

- Lunedì 29, Bisteccata;

- Martedì 30, Il Pesce di Marco;

- Mercoledì 31, Cena della Pubblica Assistenza;

- Giovedì 1° agosto, “Tex/Max”- messicano;

- Venerdì 2 agosto, Baccalà di Simone;

- Sabato 3, Fritto e Verdure del contadino;

- Domenica 4, Paella e Sangria;

- Lunedì 5, Griglia mista;

- Martedì 6, Pecora e Arrosticini;

- Mercoledì 7, Bisteccata;

- Giovedì 8, Il Cacciucco di Amelia;

- Venerdì 9, Peposo;

- Sabato 10, Menù del Patrono, Pastasciutta e Nana;

Fonte: Pd Capraia e Limite

