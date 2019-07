Fi-Pi-Li, approvato piano da 4,6 milioni di euro per la manutenzione triennale

Il Consiglio della Regione Toscana ha approvato il ‘Piano di Miglioramento degli Standard di Sicurezza dell'Infrastruttura strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li 2019-2021' trasmesso dalla Città Metropolitana di Firenze che esercita, per delega degli altri enti pubblici coinvolti, le funzioni amministrative, di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla Fi-Pi-Li.

Con il ‘Piano di Miglioramento degli Standard di Sicurezza' vengono programmati ulteriori interventi di manutenzione straordinaria per 1.915.400 euro ed interventi di manutenzione ordinaria per 2.763.300 euro lungo la sgc Fi-Pi-Li, per un importo complessivo di 4.678.700 euro, che saranno stanziati dalla Regione Toscana quasi interamente nel bilancio 2019 (ad eccezione di 900.000 euro nel bilancio 2020).

Il piano

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

