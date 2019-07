Half Marathon Firenze, ufficializzata la data di aprile 2020

Si correrà domenica 5 aprile 2020 la Half Marathon Firenze. La classica della corsa su strada organizzata dalla UISP – Unione Italiana Sport Per tutti, ogni anno richiama professionisti e appassionati di running che scelgono Firenze per cimentarsi sulla distanza dei 21,097 km. Un evento che permette a migliaia di persone di percorrere le strade della città, immerse in uno scenario storico artistico unico al mondo.

La manifestazione negli anni ha assunto un carattere sempre più internazionale ed è entrata a pieno titolo tra gli eventi italiani da non perdere.

Le iscrizioni si apriranno ad ottobre.

Fonte: Uisp Comitato Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze