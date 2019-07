Immobili residenziali sfitti, l'appello di Casae: ecco come partecipare

Un avviso pubblico rivolto a tutti i proprietari di immobili residenziali sfitti presenti all’interno del territorio di competenza dell’USL Toscana Centro è stato lanciato in questi giorni di Casae, la cooperativa sociale nata per promuovere una nuova politica dell’abitare.

L’obiettivo dell'appello è quello di raccogliere manifestazioni di interesse di quanti si dichiarino interessati a mettere a disposizione della cooperativa i propri immobili sfitti. Le domande verranno classificate in base al territorio di riferimento, alle caratteristiche degli alloggi, al loro stato di manutenzione e al canone di affitto proposto.

Casae si metterà poi in contatto con la proprietà e saranno effettuati sopralluoghi tecnici. Da qui si potrà poi procedere con l’eventuale definizione di un accordo per la stipula di contratti di affitto, a cui seguirà l’assegnazione ad inquilini che rispondano alle caratteristiche e alla fascia economica dell’alloggio.

Casae si rivolge principalmente a tutti quei cittadini che si trovano nella condizione di non poter accedere alle graduatorie per gli alloggi popolari ma che al tempo stesso incontrano difficoltà nel sostenere un canone di mercato.

“Offrendo garanzie – dicono gli operatori - alla proprietà e facendo da intermediario non solo per la parte della stipula degli accordi, ma anche durante tutta la durata del contratto, ci qualifichiamo come un soggetto che può dare una risposta a un disagio abitativo che anche nel nostro territorio continua ad essere una delle principali emergenze”.

“Ci rivolgiamo – concludono - a tutti i proprietari di immobili sfitti, alle associazioni di categoria, alle organizzazioni sociali, agli enti, alle fondazioni affinché possano accogliere e promuovere il nostro invito”.

Per partecipare, occorre compilare un semplice modulo online (con i dati della proprietà e alcune caratteristiche dell’immobile) disponibile a questo link:https://forms.gle/NDjC1hZNAjdaM4e87

Fonte: Co&so Empoli - ufficio stampa

