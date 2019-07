In Sughera 2.0 - Hic Sunt Leones: doppietta di serate imperdibili in località Sughera tra le colline di Montaione

RIVEDI LA VIDEO-INTERVISTA ANDATA IN ONDA SU RADIO LADY PER IN SUGHERA 2.0 HIC SUNT LEONES

Immaginate di viaggiare per le campagne toscane e di trovarvi fuori da ogni mappa ma dentro a una festa da cui non vorreste più andare via.

Questo è In Sughera 2.0, la due giorni di festa per le vie del borgo della località Sughera, nelle colline di Montaione (Firenze).

Venerdì 26 e sabato 27 luglio, a partire dal tardo pomeriggio, sarà il momento per gustare le eccellenze del territorio e per divertirsi con ben tre band per serata.

Per entrambe le serate di In Sughera 2.0 - Hic Sunt Leones ci saranno stand gastronomici e un bellissimo mercatino con i prodotti artigianali e libero ingegno, la degustazione di vini con l'enoteca Su pe'Costa e la particolarissima degustazione di rum e cioccolato in collaborazione con lo Strettoio Pub.

Per i più piccoli truccabimbi e spettacoli di giocoleria.

Sul palco di In Sughera 2.0 venerdì 26 si alterneranno i Big Time Swing Cats dalle 19, il trio Variazioni Acustiche dalle 21 e le cover del beat italiano con i Cdj dalle 22.30.

Sabato dedicato al rock con la tribute band dei Beatles The NoOneBand alle 19.

Alle 21 seguirà il cantautore Alberto Mons e gran finale alle 22.30 con Erriquenz And The Great Balls of Fire.

Dopo i concerti dj set a cura di Dr Kult.