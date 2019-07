Ladri seriali a Pisa, condanna a 7 anni e 9 mesi per un 25enne

Ha avuto termine in tribunale la lunga “scia” criminale del venticinquenne cittadino albanese Ardian Plaku, difeso dall’avvocato Barbara Luceri di Livorno - che è stato condannato dal collegio di Pisa (presidente il giudice Luca Salutini, in latere Elsa Iadaresta e Maria Grazia Grieco; pubblico ministero Giovanni Porpora) a sette anni e nove mesi di reclusione.

Molteplici i capi d’imputazione a suo carico, delitti tutti compiuti nel 2016, con alcuni suoi complici, che hanno razziato in ogni dove sia nel centro cittadino che nelle zone di periferia, estendendo le loro azioni anche nei circondari vicini.

La squadra mobile, diretta dal pm Giovanni Porpora ha portato prove tramite una fitta e complessa rete di investigazioni, supportata da attività tecniche d’intercettazione, analisi di tabulati telefonici e sistemi di videosorveglianza dislocati sul territorio nonché continui pedinamenti. Sono state ricostruite in dettaglio le azioni delittuose del gruppo ove era inserito il condannato come “figura emergente”.

Il 27 maggio 2016 la banda venne bloccata e arrestata dopo alcuni furti in abitazione e in esercizi commerciali commessi in quella stessa nottata. Venne recuperato in quelle circostanze svariato materiale, frutto di altri colpi messi a segno dalla compagine e ad oggi restituito agli aventi diritto.

Tra i vari capi d’accusa (oltre diciassette fra furti e rapine) risaltano la rapina alla Sanipharm di Vecchiano, la seconda all’Oasi del Carburante, in via del Brennero, armati di pistole e coltelli, svariati colpi nelle abitazioni ed esercizi commerciali, senza curarsi minimamente degli allarmi che entravano in funzione.

Fra l’altro nel mese di aprile 2016 a seguito di alcuni furti commessi nella provincia di Lucca al fine di guadagnarsi la fuga i componenti della banda che viaggiavano su un’auto rubata speronarono una Volante della polizia, cercando di investire un operatore che aveva tentato invano di fermarli.

Fonte: Questura di Pisa

