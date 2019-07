Lavoratori a nero, multe per gelateria e stabilimento balneare

Proseguono i controlli della Guardia di Finanza di Pisa presso le attività commerciali in materia di “lavoro sommerso”, intensificati nel corso della stagione estiva. Questa volta si è trattato di una gelateria, un ristorante (entrambi siti nel centro storico cittadino) e uno stabilimento balneare dove i finanzieri hanno rilevato complessivamente sette dipendenti mai regolarizzati.

Ai titolari, segnalati all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pisa per la sospensione dell’attività, è stata contestata una maxisanzione per un ammontare minimo pari ad € 1.800,00 e un massimo pari ad €.10.800,00 per lavoratore. I controlli sono stati indirizzati anche al contrasto dell’abusivismo commerciale sul litorale pisano, dove i finanzieri hanno sequestrato numerosi accessori di abbigliamento contraffatti, venduti nei pressi delle strutture turistiche vicino alle spiagge di Tirrenia e Calambrone.

