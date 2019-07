Lavori in corso per il nuovo acquedotto a Casteldelbosco

Procedono senza interruzioni i lavori di Acque SpA - gestore idrico del Basso Valdarno – per la realizzazione del nuovo acquedotto chiamato a sostituire definitivamente sia la vecchia rete di distribuzione che il deposito idrico a Castel del Bosco nel Comune di Montopoli Valdarno. Attraverso questo intervento sarà possibile migliorare il servizio in termini di qualità e continuità per gli utenti della frazione, potendo dismettere definitivamente il sistema locale di approvvigionamento che nel corso degli ultimi mesi aveva cominciato a registrare crescenti problematiche vista l’obiettiva vetustà.

L’intervento comporta un investimento di circa 420mila euro, grazie ai quali si potrà adeguare il sistema di pompaggio della centrale idrica Vaiano, dalla quale proviene la risorsa a disposizione di Castel del Bosco, e soprattutto realizzare quasi 1300 metri di nuova condotta idrica per lo più posizionata lungo la via Tosco-Romagnola. Dall’inizio dei lavori, che hanno preso avvio alla fine del giugno scorso, sono già stati posati circa 800 metri di tubazione (in larga parte su via Tosco-Romagnola e in via Martiri della Resistenza) mentre attualmente l’intervento sta proseguendo lungo via Ricavo d’Arno. In questo senso, a causa dell’inversione del flusso idrico sulla vecchia condotta, si potranno verificare sporadici fenomeni di torbidità presso le utenze: una problematica temporanea che tuttavia verrà superata con la fine dei lavori, prevista per il prossimo settembre. Insieme alla nuova condotta, verranno realizzati anche tutti i nuovi allacci presso le utenze private. Al termine, una volta assestati scavi e infrastrutture, saranno effettuati i ripristini stradali definitivi.

L’intervento si inserisce nel quadro dei lavori programmati sul territorio di Montopoli Valdarno, allo scopo di ammodernare l’acquedotto locale come ad esempio, sempre in questo periodo, nella zona alta di San Romano.

Fonte: Acque Spa - ufficio stampa

