A Montelupo 170mila euro saranno destinati al tetto del PalaBitossi

Il 2019 è stato individuato dall’amministrazione comunale di Montelupo Fiorentino come “l’anno dello sport”, un anno in cui gli sforzi economici e progettuali sono concentrati nella sistemazione delle strutture sportive.

Dopo l’inaugurazione del nuovo campo di via Landini, la realizzazione di un campo da basket a Fibbiana, la programmazione di interventi di riqualificazione sul campo da rugby, si pone l’attenzione su una delle principali strutture sportive del territorio: il palazzetto dello sport “Sergio Bitossi”.

Sarà completamente rifatta la copertura della palestra grazie ad un progetto di manutenzione straordinaria il cui costo è di 170.000 euro.

Il tetto presenta da tempo problemi e gli interventi fatti negli anni non sono stati risolutivi. Quindi sarà completamente sostituito lo strato esterno e sarà fatto ex novo il sistema di raccolta delle acque piovane.

Per quanto riguarda i tempi e in corso la gara e i lavori saranno realizzati dopo l’estate; avranno una durata di 60 giorni.

L’organizzazione de cantiere è stato pensato in modo da non incidere sull’attività sportiva e da non rendere necessaria la chiusura della struttura.

«Il palazzetto dello sport Sergio Bitossi è uno dei luoghi più importanti per l’attività sportiva del territorio; annualmente le persone che lo frequentano sono oltre 1500 senza contare le occasioni “speciali” come i campionati nazionali di ginnastica artistica che hanno visto un afflusso di 5000 persone fra atleti e famiglie. Il rifacimento della copertura è un intervento necessario e l’amministrazione si è impegnata a risolvere un problema che si protraeva da tempo. In generale il nostro obiettivo è quello di procedere ad una riqualificazione progressiva degli impianti. Gli interventi sulle strutture sportive si inseriscono in un progetto più ampio che nei prossimi mesi vedrà anche la definizione e l’intitolazione di un Parco Sportivo cittadino», afferma l’assessore allo sport Simone Focardi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

