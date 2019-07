Musica elettronica e 'nostalgia' con il Remember Discoteca Concorde

Sabato 3 agosto si svolgerà il 7° REMEMBER DISCOTECA CONCORDE a Chiesina Uzzanese. Davanti alla Discoteca , come fu la prima volta nel 2011 ,sarà montato il palco/consolle con un ledwall di 4 metri dove saranno proiettati video e foto originali del locale. Presenti tanti DJ's storici e personale per ricordare gli anni in cui il locale era un punto di ritrovo per molti giovani toscani.