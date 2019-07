Operazione rastrelliere pulite, è la volta del centro storico

Venerdì l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva con la pulizia straordinaria delle rastrelliere. Questo mese la Polizia Municipale con operatori di Alia e Avr (competente per i piccoli interventi di manutenzione) hanno dedicato l’attenzione al Quartiere 1 in specifico l’area del centro storico. Venerdì sono in programma interventi in via Ghibellina, piazza Brunelleschi, piazza Salvamini, via Sant’Egidio, via Ricasoli, piazza Santissima Annunziata (fronte chiesa), via Farini, via Carducci, piazza Sant’Ambrogio, via Alfani e piazzetta delle Belle Arti (negli ultimi due casi i dispositivi verranno rimossi e riposizionati successivamente). I cittadini sono invitati a rimuovere le biciclette per consentire le operazioni di pulizia e manutenzione delle rastrlliere.

In agosto gli interventi non saranno effettuati: questo per evitare la rimozione delle bici di residenti e pendolari in vacanza.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

