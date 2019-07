Il caffè solidale sbarca nel Giro d'Empoli

Le loro miscele sono contrassegnate da una tripla AAA: amore, attenzione, accoglienza. Scrivono così sul loro sito, dove viene presentata la loro attività. Stiamo parlando di ‘OtherWise, diversamente caffè’, l’impresa sociale dell’associazione Noi da Grandi che accoglie i ragazzi dei centri diurni del centro 'Arcoincielo' di Camaioni (Montelupo), del 'Girasole' di Gavena (Cerreto Guidi) e de 'La Farfalla' di Castelfranco di Sotto e li impiega nella torrefazione del caffè nell’ambito di un progetto di autonomia di ragazze e ragazzi che hanno bisogno di crescere e vivere anche al di fuori del nucleo familiare. Otherwise’ è nata da un'associazione di genitori per sviluppare un'attività interamente pensata, sviluppata e gestita da personale diversamente abile con il coordinamento di operatori specializzati.

Un progetto innovativo che nasce dalla volontà dei genitori con lo scopo di sviluppare la crescita psicomotoria e motivazionale di ognuno,dando loro anche quella dignità di lavoratore tanto difficile da raggiungere. Utilizzando i macchinari di confezionamento cedute da grandi aziende del territorio, i ragazzi della Otherwise impacchettano e macinano chicchi di caffè provenienti da agricoltura biologica con tanto di certificati Fairtrade, simbolo di buone condizioni di vita e lavoro per gli agricoltori e i lavoratori dei Paesi in via di Sviluppo. Un 'filo conduttore etico' in ogni fase del processo di sviluppo, fino ad arrivare alla vendita finale nei negozi del territorio.

Adesso la grande novità, grazie all’amministrazione comunale di Empoli, all’ex assessore alle politiche sociali Arianna Poggi, ai proprietari dell’immobile, le famiglie Bagnoli e Maestrelli, che hanno concesso l’uso gratuito in comodato dei locali, OtherWise avrà una sede in pieno centro storico a Empoli. L’inaugurazione è prevista domani sera, giovedì 25 luglio, alle 21.30, nella piazzetta della Stoviglie.

Sarà presente anche il sindaco di Empoli Brenda Barnini, da sempre vicina alle attività dell’Associazione Noi Da Grandi. Tutti i loro prodotti sono composti da miscele di caffè biologico ed equo solidale composte da 80% arabica e 20% robusta, con bassa acidità, corpo pieno, note di cacao e vaniglia, armonicamente equilibrate. Otherwise Caffè è un'impresa sociale, tutto il ricavato viene reinvestito in questa esperienza.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

