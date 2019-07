People Mover Pisa, Diritti in Comune: "Silenzio del sindaco Conti, manca la trasparenza sul bilancio"

Il sindaco Conti in silenzio per tutta la durata della commissione, nessuna documentazione data ai commissari, nessun numero certo fornito sul buco di bilancio del People Mover, un confronto tenuto volutamente segreto tra l'amministrazione comunale e la Pisamover.

E' questo il riassunto di quanto accaduto ieri nel corso della seduta della Quarta Commissione Consiliare sull'argomento richiesto dal nostro gruppo consiliare in merito al piano di riequilibrio economico-finanziario richiesto dalla Pisamover al Comune. Non solo ci sono voluti dieci mesi per riuscire ad ottenere una seduta su questo argomento a causa dell'ostruzionismo del sindaco e della Lega, ma anche in questa occasione non possiamo che denunciare l'assoluta mancanza di trasparenza e chiarezza da parte di Conti e della sua maggioranza su un tema cosi delicato.