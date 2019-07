Perdite d'acqua, l'appello dei consiglieri comunali di Terricciola SiCura

Il capogruppo Matteo Arcenni, di Terricciola SiCura, interviene sulle perdite nella rete idrica della cittadina di Terricciola.

Continuano le perdite nella rete idrica del Comune di Terricciola. In appena un mese oltre 10 criticità. Ora più che mai è importante prendere una posizione con Acque SpA e la nostra interpellanza presentata la scorsa settimana, va proprio in questa direzione.

Basta parole è il momento di agire contro chi gestisce la rete idrica non è possibile che ogni giorno si rompa un pezzo di tubazione.

Noi come consiglieri comunali pretendiamo che si verifichi tutta la rete idrica comunale e si pianifichino gli interventi perché i cittadini di Terricciola non sono di serie B e hanno il diritto di avere i servizi per cui pagano.

Il tutto senza considerare i danni economici e ambientali che causa la costante rottura della rete idrica con perdita di acqua e danni alle infrastrutture.

Matteo Arcenni capogruppo Terricciola SiCura

