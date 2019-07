Da Poggio a Caiano agli USA, borsa di studio per due giovani

Carlotta Letizia e Omar Parretti sono i due poggesi che, grazie alla borsa di studio finanziata dal Comune di Poggio a Caiano, hanno potuto trascorrere un periodo di studio e formazione a Charlottesville, in Virginia, città gemellata con Poggio.

I due giovani hanno avuto l’occasione di perfezionare la lingua e di conoscere la storia, la cultura, le tradizioni della città che li ha ospitati e di sperimentare, sulla propria pelle, il valore del rapporto di amicizia che lega Poggio e Charlottesville.

Carlotta e Omar, in accordo con l’amministrazione comunale, hanno condiviso la loro esperienza con i concittadini “rimasti in patria” tramite il gruppo Facebook “Poggio a Caiano-Charlottesville, due città amiche”: postando foto e ricordi del loro viaggio-studio hanno permesso di avvicinare ancora di più le due comunità.

Oltre i social però, per sentire “live”, direttamente da Carlotta e Omar, cosa questo viaggio ha lasciato loro, l’appuntamento è venerdi prossimo, 26 luglio, alle 19 con una serata-aperitivo presso la pizzeria Auser del parco del Bargo. Oltre ai due giovani interverranno il sindaco di Poggio a Caiano, Francesco Puggelli e Stella Mattioli, poggese ora docente d’italiano presso l’Università della Virginia.

La serata sarà anche l’occasione di illustrare ai giovani interessati ad un soggiorno all’estero le possibilità messe a disposizione dall’amministrazione comunale.

L’evento-aperitivo è organizzato dal Comune di Poggio in collaborazione con Auser-Poggio a Caiano. Dopo aver sentito il racconto dei due ragazzi sarà possibile restare a cena presso la pizzeria “Il Bargo”.

Fonte: Comune di Poggio a Caiano

