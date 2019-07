Pronto soccorso, la situazione nelle strutture dell'Asl Toscana Centro

Di seguito la situazione nei pronto soccorsi dell'Azienda USL Toscana centro alle ore 17,30 di oggi. Riguardo ai pazienti in attesa di destino, complessivamente 37 tra tutti i nove DEA (Dipartimento Strutturale Emergenza-Urgenza), in questo momento stanno comunque ricevendo cure e assistenza da parte del personale, ed entro la serata troveranno collocazione nei reparti di destinazione.

Nella maggior parte dei casi i pazienti sono visitati e trattati e rinviati a domicilio: ieri (martedì 23 luglio) per esempio al Santo Stefano di Prato su 300 accessi complessivi l'80% dei pazienti è stato dimesso.

Il pronto soccorso del San Jacopo registra al momento 42 accessi (di cui 20 in attesa e 22 in trattamento) nella giornata di oggi che è un prefestivo.

La situazione degli accessi ai DEA aziendali è costantemente monitorata dalle direzioni sanitarie al fine di garantire ai pazienti le cure necessarie anche nei casi di iperafflusso.

DEA PAZ in ATTESA PAZ IN VISITA DESTINO COMPLETO SGD 6 20 5 31 OSMA 4 16 9 29 SMN 2 11 6 19 PESCIA 11 13 0 24 PISTOIA 22 20 0 42 EMPOLI 7 35 1 43 BORGO 6 17 0 23 FIGLINE 8 8 4 20 PRATO 11 35 12 58

Pazienti nei DEA della Toscana Centro ore 17,30 del 24.7.2019.

completo: pazienti in questo momento in attesa in pronto soccorso

destino: pazienti in questo momento in attesa del ricovero

Fonte: Ausl Toscana Centro - Ufficio Stampa

