Sisma, Comune di Vicopisano e Gruppo Scacciapensieri tornano a L'Aquila

Sabato 27 e domenica 28 luglio il Comune di Vicopisano, rappresentato da Antonella Balducci, dell'Ufficio Tributi, da Carla Bernini dell'Ufficio Anagrafe e da Simona Caroti dell'Ufficio Staff del Sindaco, e il Gruppo Scacciapensieri Onlus di San Giovanni alla Vena si recheranno di nuovo, dopo la visita dell'aprile scorso con il Sindaco Matteo Ferrucci, a San Demetrio de' Vestini e all'Aquila per il triste anniversario dei dieci anni del sisma che il 6 aprile 2009 dilaniò quei luoghi. Il sabato il Gruppo Scacciapensieri si esibirà, come fece nelle tendopoli nel 2009.

"Saremo di nuovo a San Demetrio e a L'Aquila, grazie al Gruppo Scacciapensieri, alla sua arte, alla sua umanità e al suo talento - dice il Sindaco Matteo Ferrucci - per suggellare una relazione che vorremmo non si interrompesse mai e continuasse a essere forte come in quei terribili giorni immediatamente successivi al terremoto. Un terremoto che spezzò il cuore stesso dell'Italia, oltreché il nostro. La solidarietà fu immediata e spontanea nel nostro Comune, associazioni e cittadini, il Gruppo Scacciapensieri ne è un esempio perfetto, si mossero subito, tra iniziative e raccolte fondi, per cercare di dare almeno un piccolo sostegno, per far sentire ai nostri amici che non erano soli in quella devastazione." "Nulla è cambiato dopo dieci anni - continua il Sindaco - l'amicizia è ancora più solida così come la voglia di stare insieme e la grande stima per il coraggio e la forza con cui hanno saputo affrontare questo periodo a dir poco difficile, seguito alla distruzione del terremoto, una strada verso il futuro lunga e impervia."

"Siamo onorati - aggiunge il presidente del Gruppo Scacciapensieri, Enrico Berti - che ci abbiano invitato di nuovo per la commemorazione dei dieci anni del terremoto che ha sconvolto quei luoghi. In particolare il paese di San Demetrio ne' Vestini dove nel settembre 2009, a pochi mesi dal sisma, portammo, con il nostro Comune e altre associazioni, circa 20.000 Euro raccolti con manifestazioni e donazioni private. Nell'occasione regalammo un briciolo di serenità e spensieratezza nelle tendopoli, in cui erano alloggiate tantissime persone, facendo il nostro spettacolo. Trascorrendo due giorni insieme a loro abbiamo vissuto momenti emozionanti che porteremo sempre impressi nelle nostre menti e nei nostri cuori." "Dopo dieci anni - conclude Berti - torneremo con una carica maggiore perché, pur sapendo che hanno ancora molti disagi nella loro vita quotidiana, ci accoglieranno come nessun altro è capace di fare e sicuramente riusciremo a contraccambiare."

"Saremmo davvero felici - gli fa eco il Sindaco Ferrucci - se accettassero il nostro invito e venissero nel nostro territorio durante il Dicembre Solidale, al tradizionale spettacolo del Gruppo Scacciapensieri che va in scena nel nostro Teatro di Via Verdi a Vicopisano. Accoglierli nel nostro borgo e nel nostro territorio, mostrare loro le bellezze architettoniche e paesaggistiche che ci circondano, farli sentire a casa sarebbe per noi una intensa gioia."

Fonte: Comune di Vicopisano

