Stalla in bosco senza permesso, una denuncia a Pontenuovo

Una stalla che fungeva anche da ricovero di equini è finita nel mirino dei carabinieri forestale a Pontenuovo (Calenzano). Il manufatto non era ancora ultimato, tanto che sul posto erano presenti materiali e attrezzature. La struttura era in travi e legno, in più la zona era stata ripulita dalla vegetazione ed era stata realizzata una canalizzazione.

Al momento dell’accertamento sul posto non era presente nessuna persona. Successive verifiche hanno permesso di risalire all’autore quale l’affittuario del terreno, secondo regolare contratto di locazione. Un ulteriore sopralluogo congiunto con personale tecnico dell’Area Edilizia - Ufficio Abusi Edilizi del Comune di Calenzano, ha permesso di appurare che l'intervento ricade in zona EB in Area boscata, sottoposta a vincolo idrogeologico e vincolo paesaggistico di cui al D.lgs. 42/2004. Pertanto tale utilizzo si configura come cambio di destinazione d’uso, così come definito dall’art. 27 del D.P.R. 380/01 e art. 99 della LR 65/2014 rispetto alla destinazione preesistente dell’area, quale area boscata inedificabile. Le attività in essere hanno comportato una trasformazione permanente dello stato dei luoghi (struttura inamovibile infissa al suolo) realizzata in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica.

Il manufatto inoltre è stato realizzato in area di inedificabilità assoluta, in quanto a meno di 10 mt dal ciglio di sponda del torrente Marina. I militari hanno quindi eseguito il sequestro preventivo del manufatto, denunciato l’autore, e comminato una sanzione amministrativa di 480 Euro.

