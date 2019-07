Toscana Plastic Free, parte da Viareggio e Castiglione della Pescaia la campagna in spiaggia

È partita la campagna "Toscana plastic free", che coinvolge l'intero litorale dai confini con la Liguria fino alle porte del Lazio. Pannelli e locandine sono state oggi affissi, tra gli altri, nei bagni di Viareggio e Castiglione della Pescaia e l'iniziativa si è accompagnata ad altrettante conferenze stampa: in tarda mattinata nel comune in provincia di Lucca, nel pomeriggio inoltrato in quello grossetano.

"Abbiamo una legge approvata di recente dal consiglio regionale che offre uno strumento operativo" spiega l'assessore alla presidenza della Toscana, Vittorio Bugli. La legge mette al bando, tre anni prima che nel resto d'Europa, stoviglie di plastica usa e getta. Sono previste anche sanzioni. "Ma il messaggio che lanciamo – chiarisce – vuole essere ed è positivo. Il messaggio dice che ognuno può far qualcosa per l'ambiente e il nostro scopo è appunto quello di di estendere a tutti quella collaborazione che già c'è, ed è splendida, con i Comuni e con balneari. Dopo ArcipelagoPulito, il progetto che ci ho consentito di iniziare a ripulire i mari dalle plastiche coinvolgendo i pescatori (un'esperienza presa a modello prima dall'Europa e poi per la legge nazionale), continuiamo a pensare al nostro mare e al nostro litorale. La prossima tappa sarà quella di risalire i fiumi".

L'appuntamento a Viareggio era al Bagno Sole gestito da Luca Lippi, dove tutte le stoviglie da asporto sono già in materiale compostabile ed acqua e bibite vengono vendute in vetro e lattine. «Fare qui la prima tappa - ha commentato il sindaco Giorgio Del Ghingaro - è il riconoscimento del fatto che da tempo i nostri stabilimenti usano materiali biodegradabili, ancor prima di uscire con un'ordinanza". "Fare un'operazione ambientalista nel pieno della stagione turistica e grazie all'adesione entusiasta delle associazioni dei balenari per noi è il massimo, lo dico anche a nome dell'Anci». Il sindaco ha anche annunciato che, come simbolo dell'impegno ambientale di Viareggio, farà esporre in piazza Campioni la grande balena in cartapesta apparsa al Carnevale: una costruzione di sedici metri che rappresenta una cetaceo con la bocca piena di plastica.

"Oggi dal Bagno Sole - ha proseguito Bugli - partiamo aprendo una linea diretta con i cittadini, soprattutto con i giovani che sono i nostri migliori ambasciatori. Lo facciamo partendo da una città dove già c'erano esperienze di questo tipo". Esattamente come a Castiglion della Pescaia, già dall'anno scorso esempio di politiche Plastic Free. Lo ha ricordato il sindaco Giancarlo Farnetani. La conferenza stampa, seguita da un momento di confronto con esperti ed associazioni, si è svolta nel tardo pomeriggio al Bagno Bruna.

Fonte: Giunta Regionale

