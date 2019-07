Treni, giornata no: 'strappo' nella linea aerea e fuga di gas causano ritardi e soppressioni

Una giornata stressante per i trasporti quella di oggi, mercoledì 24 luglio, dopo lo stop di lunedì scorso dovuto a un ordigno esploso alla stazione di Rovezzano a Firenze. Stavolta, oltre allo sciopero dei treni preannunciato da tempo, ci sono stati due inconvenienti che hanno fatto saltare molti appuntamenti, oltre ai nervi, dei pendolari toscani. Intorno alle 16 i vigili del fuoco di Pisa sono dovuti intervenire in via Pardo Roques, lungo la ferrovia tra Pisa e San Giuliano Terme, per una fuga di gas (qui l'approfondimento). La circolazione sulla linea Pisa-Lucca è stata interrotta temporaneamente per i rilievi. Dal versante fiorentino altre notizie poco confortanti. Poco prima delle 13 invece un treno merci ha 'strappato' la linea aerea tra l'area di Cascine e Le Piagge, alla periferia di Firenze. La normale programmazione, in seguito all'intervento di riparazione, è prevista per le 17. Numerosi sono stati i treni soppressi:

treno 3163 (FIRENZE LIVORNO) cancellato intera tratta

treno 3156 (LIVORNO FIRENZE) cancellato intera tratta

treno 11768 (SIENA FIRENZE)cancellato da EMPOLI a FIRENZE SMN

treno 3033 (FIRENZE SIENA) cancellato da FIRENZE SMN a EMPOLI

treno 11848 (PISA CENTRALE - LA SPEZIA CENTRALE) soppresso intera tratta.

treno 11769 (FIRENZE SMN - SIENA) soppresso intera tratta.

treno 11770 (SIENA - FIRENZE SMN) soppresso intera tratta.

treno 11717 (FIRENZE SMN - PISA CLE) soppresso intera tratta.

treno 11722 (LIVORNO CENTRALE - FIRENZE SMN) soppresso da PISA CENTRALE a FIRENZE SMN

treno 3120 (LIVORNO CENTRALE - FIRENZE SMN) soppresso da PISA CENTRALE a FIRENZE SMN

treno 3167 (FIRENZE SMN - LIVORNO CENTRALE) soppresso da FIRENZE SMN a PISA CENTRALE

treno 3127 (FIRENZE SMN - LIVORNO CENTRALE) oggi effettua le seguenti fermate: FIRENZE RIFREDI, LE PIAGGE, LASTRA A SIGNA, MONTELUPO, EMPOLI, S.MINIATO, S. ROMANO, PONTEDERA C.T., CASCINA, S. FREDIANO, NAVACCHIO, PISA CENTRALE, LIVORNO.

treno 23359 (FIRNZE SMN - PONTREMOLI) oggi effettua fermata a LASTRA A SIGNA anziché SIGNA

treno 3124 (LIVORNO CENTRALE - FIRENZE SMN) oggi effettua le seguenti fermate: LIVORNO CENTRALE. PISA CENTRALE, NAVACCHIO, S. FREDIANO, CASCINA, PONTEDERA, S. ROMANO, S.MINIATO, EMPOLI, MONTELUPO, LASTRA A SIGNA, LE PIAGGE eFIRENZE RIFREDI.

treno 11855 (LA SPEZIA CENTRALE - PISA CENTRALE) soppresso intera tratta.

treno 11854 (PISA CENTRALE - LA SPEZIA CENTRALE) soppresso intera tratta.

treno regionale 11741 (FIRENZE P. PRATO - EMPOLI) soppresso intera tratta.

treno regionale 11724 (EMPOLI - FIRENZE P. PRATO) soppresso intera tratta.

treno 11761 (SIENA - CHIUSI C.T.) soppresso intera tratta.

treno 23363 (FIRENZE SMN - PONTREMOLI) oggi effettua fermata a LASRA A SIGNA anziché SIGNA.

treno 3133 (FIRENZE SMN - LIVORNO CENTRALE) soppresso intera tratta.

treno 3136 (LIVORNO CENTRALE - FIRENZE SMN) soppresso intera tratta.

treno 11891 (CAMPIGLIA - PIOMBINO) soppresso intera tratta.

treno 11890 (PIOMBINO - CAMPIGLIA) soppresso intera tratta.

treno 11725 (FIRENZE PORTA AL PRATO - EMPLI) soppresso intera tratta.

treno 11728 (EMPOLI - FIRENZE PORTA AL PRATO)soppresso intera tratta.

treno 3170 (LIVORNO CENTRALE - FIRENZE SMN) oggi effettuerà anche le seguenti fermate: PONTEDERA, LASTRA A SIGNA, FIRENZE RIFREDI

