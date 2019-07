Turismo, FdI-Centrodestra per Empoli: "Quali azioni e politiche per il futuro?"

Il gruppo consiliare Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli ha presentato un'interrogazione per il consiglio comunale del 25 luglio prossimo a proposito delle politiche territoriali di promozione turistica.

"Insieme al capogruppo Andrea Poggianti - spiega il consigliere Federico Pavese - abbiamo deciso di portare all'attenzione del consiglio comunale, anche in base agli ultimi dati pervenuti in relazione alle presenze di turisti nel primo trimestre nella nostra area. Dati non proprio entusiasmanti, proprio nell'anno leonardiano, che dovrebbe fare da traino per tutto il territorio dell'Empolese."

Nello specifico, i consiglieri di Fratelli d'Italia chiedono "quali siano le politiche di marketing territoriale, in ambito turistico, che il comune di Empoli intenda portare avanti, già da questo inizio di mandato e se sia già previsto un piano d'azione, almeno biennale, in suddetto ambito, quali azioni di sinergia con il comune di Vinci siano state fatte finora per far ricadere i benefici dell'immagine di Leonardo anche sul nostro territorio comunale, se esista un report sulla reale efficacia della promozione dei nostri musei comunali, anche in relazione al progetto di museo diffuso dell'Empolese-Valdelsa, se siano previsti incontri periodici tra assessori comunali con delega al turismo dei comuni dell'Unione e il delegato all'Unione, Paolo Pomponi, sindaco di Montaione".

Fonte: Gruppo Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli

Tutte le notizie di Empoli