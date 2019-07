Ufficiali i quadri tecnici di Gialloblu e Basket Castelfiorentino

Sono ufficiali i quadri tecnici delle formazioni senior maschili e femminili targate Gialloblu Castelfiorentino e Basket Castelfiorentino.

Al timone della Promozione maschile del Gialloblu Castelfiorentino salirà Luigi Vertaldi che, dopo essere tornato in maglia gialloblu nella passata stagione come capo allenatore del gruppo Under 18, quest’anno sarà chiamato a guidare un team giovane nel percorso di crescita all’interno del mondo dei “grandi”.

Gianni Lazzeretti, dopo le ultime stagioni trascorse come secondo assistente in C Gold, passerà al Basket Castelfiorentino in cui guiderà, in qualità di head coach, la squadra di Prima Divisione, gruppo ormai consolidato e collaudato, reduce da una stagione conclusasi con i playoff.

Infine, alla guida della Promozione femminile, sempre targata Basket Castelfiorentino, confermatissimo Lorenzo Volterranicoadiuvato da Fabrizio Iserani. Volterrani, vista l’esperienza degli ultimi anni nel settore femminile, seguirà anche la squadra giovanile che prenderà parte al campionato Under 14.

