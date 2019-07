Unione dei Comuni, ecco da chi è composta l'assemblea

Si è svolta ieri sera, martedì 23 luglio, la prima seduta del Consiglio dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa.

All’interno della sala consiliare del palazzo municipale di Empoli erano presenti tutti i membri fra i quali le fasce tricolore del Circondario, quindi tutti gli 11 sindaci che fanno parte di diritto dell’assemblea: il presidente della giunta dell’Unione dei Comuni Alessio Falorni, sindaco di Castelfiorentino, quindi gli altri primi cittadini Alessandro Giunti per Capraia e Limite, Simona Rossetti per Cerreto Guidi, Giacomo Cucini per Certaldo, Brenda Barnini per Empoli, Alessio Spinelli per Fucecchio, Paolo Campinoti per Gambassi Terme, Paolo Pomponi per Montaione, Paolo Masetti per Montelupo, Alessio Mugnaini per Montespertoli, Giuseppe Torchia per Vinci.

All’ordine del giorno anche la comunicazione delle deleghe già assegnate ai sindaci in seno alla Giunta dell’Unione, tutte confermate. È stato quindi eletto il nuovo presidente del Consiglio dell’Unione, che succede a Francesca Villani, non più consigliere comunale. Il nuovo presidente del Consiglio dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, alla guida dell’assemblea, è Niccolò Macallé, consigliere comunale di Montespertoli.

Macallé, 32 anni, consigliere comunale di opposizione dal 2009, già presidente del consiglio comunale di Montespertoli tra il 2014 e il 2016, è alla terza consigliatura in seno al Consiglio prima del Circondario e poi dell’Unione, è anche l’unico consigliere che ha già esperienza nell’assemblea visto che tutti gli altri sono alla prima nomina. Si tratta della prima volta che la carica di presidente del consiglio dell’Unione dei Comuni e prima ancora del Circondario Empolese Valdelsa viene affidata a un rappresentante dell’opposizione. L’investitura per Macallè è arrivata alla 3a votazione e grazie a 30 consensi, 15 voti sono andati a Eliseo Palazzo di Certaldo.

Nel corso della seduta è avvenuta anche la designazione dei gruppi con i rispettivi capigruppo.

Di seguito, le formazioni che si sono costituite in consiglio e i rappresentanti, saranno 49, sindaci compresi:

Partito Democratico: capogruppo Francesco Marzocchini (Vinci), Irene Bandini (Capraia e Limite), Silvia Callaioli e Daniele Di Lucia (Castelfiorentino), Daniele Pecorini e Vania Santini (Cerreto Guidi), Elia Bracali e Cristina Scardigli (Certaldo); Rossano Ramazzotti e Maria Cira D’Antuono (Empoli), Francesco Bonfantoni e Antonella Gorgerino (Fucecchio); Paolo Senesi (Gambassi Terme), Emilia Baccellini (Montaione); Deanna Giachi e Daniele Bertelli (Montelupo); Jessica Ghizzani e Rosetta Cavallaro (Montespertoli); Giulio Vezzosi (Vinci).

Movimento 5 Stelle: capogruppo Fabrizio Macchi (Castelfiorentino);

Empoli-Fabricacomune: capogruppo Beatrice Cioni (Empoli);

Forza Italia: capogruppo Giuseppe Romano (Montaione), Sabrina Ramello (Fucecchio);

Lega Salvini Premier Empolese Valdelsa: capogruppo Leonardo Pilastri (Fucecchio), Vittorio Battini (Empoli), Eliseo Palazzo (Certaldo), Emmanuele Nencini (Certaldo), Stefano Paesano (Castelfiorentino), Marco Manuelli (Gambassi Terme), Mariagrazia Bindi (Vinci), Paola Morini (Vinci);

Fratelli d'Italia Territorio nel Cuore: capogruppo Maddalena Pilastri (Montelupo Fiorentino), Paolo Ingenito (Montelupo Fiorentino), Gianluca Barbato (Cerreto Guidi), Niccolò Sani (Capraia e Limite);

Progetto Montespertoli: capogruppo Margherita Sergi (Montespertoli), Niccolò Macallè (Montespertoli).

Susanna Rovai: consigliere comunale di minoranza di Cerreto Guidi, non era presente.

Fonte: Unione dei Comuni Empolese Valdelsa

