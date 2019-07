Use, coach Corbinelli confermato: andrà in prima squadra

Dopo tre stagioni nelle quali si è fatto apprezzare per le sue doti tecniche ed umane, arriva un'importante promozione per Cosimo Corbinelli. Il giovane coach castellano, infatti, farà parte nella prossima stagione dello staff della prima squadra dell'Use di Alessio Marchini assieme al nuovo arrivato Michael Magagnoli: "Un passo in avanti che arriva dopo tanti splendidi risultati ottenuti in questi anni con il settore giovanile (leggi le finali nazionali conquistate) nel quale, comunque, continuerà il suo impegno visto l'ottimo lavoro che ha svolto".

Fonte: Use - ufficio stampa

