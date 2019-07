Amazon assume al centro smistamento pacchi di Calenzano

Sei assunzioni di Amazon al centro smistamento pacchi a Calenzano: cerca 4 capi reparto e 2 responsabili di produzione. queste figure sono molto attente ai dettagli e sono sempre alla ricerca di modi per ottimizzare i processi, hanno ottime capacità comunicative e sono sempre pronti a fornire un servizio eccellente ai clienti.

Tra i requisiti richiesti per il capo reparto: diploma di scuola superiore tecnico o liceo; preferibile esperienza precedente nel settore logistico, la conoscenza di excel e un inglese fluente.

Tra i requisiti richiesti per il responsabile di produzione: la laurea e necessaria esperienza precedente nel settore logistico, la conoscenza di excel e un inglese fluente.

I candidati sono disponibili a lavorare su turni anche in orari notturni.

Per candidarsi andare su www.amazon.jobs/it/ e inserire "operation supervisior" nel form "sede" per l'offerta di capi reparto. Per quanto riguarda il responsabile di produzione invece digitare " responsabile di produzione" nel form mentre lasciare in bianco il form della sede.

