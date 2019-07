Anziana muore di setticemia, indagati 4 operatori di una casa di riposo

Sono accusati di omicidio colposo quattro operatori di una casa di riposo di Settignano, nel comune di Firenze. I quattro sono indagati dalla procura fiorentina con l'accusa di omicidio colposo per la morte di una 81enne ospite della struttura, morta nei giorni scorsi all'ospedale di Careggi per setticemia.

La notizia è stata riportata oggi sulle pagine locali de 'La Repubblica'. Dalla ricostruzione del quotidiano, a causare la setticemia sarebbe stata una lesione muscolare che gli operatori avrebbero provocato all'anziana, affetta da gravi patologie, sollevandola di peso e non con un elevatore, come invece era prescritto in cartella clinica sia dalla fisiatra che dalla geriatra.

Il 13 giugno scorso, un mese prima di morire, l'anziana aveva presentato una querela per lesioni a carico degli operatori. Dopo il decesso l'ipotesi di reato è stata riqualificata in quella di omicidio colposo.

Il pm Tommaso Coletta ha disposto l'autopsia.

