Bilancio Empoli, variazione da 3,5 milioni di euro per parcheggi, cimiteri e scuole

Nel corso della seduta del Consiglio Comunale di stasera, giovedì 25 luglio, sarà all’esame dell’assemblea una variazione di bilancio che consentirà alla Giunta Barnini di investire sul territorio nei prossimi mesi ulteriori 3 milioni e mezzo di euro.

A due mesi dall’inizio del nuovo mandato l’amministrazione comunale è riuscita a trovare risorse e a avviare importanti interventi che si realizzeranno fra la fine del 2019 e il 2020.

«Fra gli interventi più attesi, come avevo già avuto modo di anticipare – spiega il sindaco Brenda Barnini – ci sarà lo stanziamento di un milione di euro per rinnovare le aree gioco della città e della frazioni, dove abbiamo già investito molto in questi anni, si parla di centinaia di migliaia di euro, come manutenzione e nuove installazioni. Un milione di euro è una cifra enorme ma che crediamo sia un segnale importante verso la Empoli che vogliamo costruire, sempre più vicina alle famiglie, ai bambini, una città sempre più vivibile, dove i parchi e le tante aree verdi che abbiamo la fortuna di avere siano curate, ma lasciatemi dire anche rispettate».

Non è finita qui, come spiegato si va oltre i 3 milioni come variazione di bilancio, risorse che saranno investite anche in altri ambiti.

«Fra questi – prosegue il sindaco Barnini - troviamo la realizzazione dei parcheggi nelle frazioni di Pagnana e Corniola, di cui ho parlato spesso negli incontri con la cittadinanza. Ma anche la sistemazione della viabilità di Carraia, per un totale di 826.000 euro. Sono previsti anche ulteriori interventi di ampliamento dei cimiteri di Fontanella e Pagnana, il primo da 300.000 euro, il secondo da 250.000 euro. È programmata anche la progettazione di un ulteriore intervento di restauro del cimitero monumentale dei Cappuccini per 50.000 euro. In totale sono 600.000 euro».

Il primo cittadino dà notizie importanti anche per le nuove scuole che sono state annunciate: «Entro la fine del 2019 saranno pronti i progetti per la nuova scuola primaria di Pontorme e per l’asilo di Ponzano ‘Stacciaburatta’. Sono opere notevoli per le quali sono pronti, per affidare la progettazione, 550.000 euro. Nel frattempo posso annunciare in queste ore che stiamo procedendo con l’iter per affidare la progettazione della nuova scuola primaria di Marcignana per la quale nel 2020 è previsto l’inizio dei lavori».

Tornando ai parchi, 150.000 euro saranno stanziati per la realizzazione di una struttura polifunzionale a servizio del parco urbano di Serravalle. E restando a pochi metri per il rifacimento del tetto della piscina comunale sono previsti a bilancio 300.000 euro.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli