Blocco edilizia, Confartigianato a Firenze: “Non basta”

"Lo sblocco parziale dei cantieri è una buona notizia, ma non basta: bisogna lavorare per far ripartire anche le zone interne all'area Unesco, quelle dentro le mura storiche di Firenze". Così il segretario generale di Confartigianato Imprese, Jacopo Ferretti, commenta il risultato dell'accordo raggiunto fra Palazzo Vecchio e Italia Nostra che consente di far ripartire le ristrutturazioni fuori dal centro storico. Restano invece bloccati frazionamenti e cambi di destinazione all'interno dell'area Unesco. "E' un primo passo per la ripartenza dell'edilizia in città. Ci auguriamo che il dialogo tra le parti faccia trovare presto una soluzione anche per l'area Unesco", conclude Ferretti.

Fonte: ufficio stampa

