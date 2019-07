Cena countrychic di beneficenza a Poggibonsi nella 'piazza nova'

Si è svolta martedì 23 luglio la serata di beneficenza organizzata dall’Associazione Viamaestra Centro Commerciale Naturale. Aperitivo e cena si sono svolti in Piazza Matteotti conosciuta da tutti come Piazza Nova, allestita per l’occasione in stile countrychic.

Alla realizzazione della serata hanno contribuito numerose aziende ed attività del nostro territorio, molto sentita anche la partecipazione, 220 persone presenti unite insieme per un bel gesto di solidarietà.

L’intero ricavato della Cena di Beneficenza è stato devoluto alla Famiglia Vagnetti. Grazie alla sensibilità dei presenti e alla generosità degli sponsor sono stati raccolti 1860 euro. Questa iniziativa rientra nel programma dell’associazione Viamaestra Centro Centro Commerciale Naturale che dà appuntamento a settembre con la manifestazione Sbaraccando.

Fonte: Associazione Viamaestra

Tutte le notizie di Poggibonsi