Dalle giovanili alla Nazionale U20: l'Use conferma Falaschi

L'Use Computer Gross completa il proprio roster con uno dei prodotti più interessanti del proprio vivaio. Nel reparto dei lunghi ecco infatti la conferma del classe 2000 Francesco Falaschi, giovane cresciuto nel vivaio biancorosso nel quale ha fatto tutta la trafila delle giovanili. Dopo la scorsa stagione che lo ha visto convocato nella Nazionale Under 20 ed entrare nel giro della prima squadra, l'augurio è che il prossimo anno riesca a fare ancora passi in avanti per proseguire nel suo percorso di crescita e guadagnarsi così un posto stabile nella serie B.

Fonte: Use Basket Empoli

