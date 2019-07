Donne del Pd pronte alle barricate sul ddl Pillon

Tania Cintelli, coordinatrice per il percorso verso la conferenza delle donne dell’Empolese Valdelsa e membro della segreteria della federazione con delega ai diritti, interviene sulle recenti vicende che riguardano il disegno di legge a firma del senatore Simone Pillon: “Lo stop al disegno di legge Pillon in commissione giustizia è merito dell’azione politica del Partito democratico, che da sempre osteggia questo provvedimento, che è un vero e proprio ritorno al medioevo.

È passata la linea del Pd che tornerà in commissione a settembre con un nuovo testo unificato.

Un lavoro che viene dall’ascolto e la condivisione con un fronte ampio di centri anti violenza, associazioni, sindacati e attiviste che dicono no a Pillon, una protesta ampia che in questi mesi ha visto le donne compatte protestare contro il tentativo storico, culturale e legislativo di ripristinare un ordine naturale delle cose, così come lo abbiamo visto rappresentare al vergognoso congresso delle famiglie di Verona. Un tentativo di tenere le donne lontano dallo spazio pubblico e dal mondo del lavoro, per relegarle di nuovo nel lavoro di cura di casa e famiglia.

L’approvazione del “Codice Rosso”, legge contestata da tutte le associazioni e gli operatori che da anni lavorano sul tema della violenza contro le donne, è un'altra prova della inaccettabile gestione di questo governo, che usa anche temi così delicati per farsi la guerra, dimenticando i veri bisogni e necessità di emersione del fenomeno e l'urgenza di risorse economiche certe nel piano anti violenza nazionale.

Il Pd e le donne democratiche della federazione Empolese Valdelsa dicono fermamente “NO” a un testo che rende difficili le separazioni e il divorzio, complica alle donne uscire dalla violenza del proprio partner, che sostiene falsamente la bio genitorialità e che introduce pericolosamente la PAS.

Abbiamo vinto solo una battaglia, ma la guerra è lunga. Rimarremmo al fianco di associazioni e movimento che da sempre si battono per i diritti e contribuiremo al dibattito anche grazie all'avvio del percorso che ci vedrà, con la fine di ottobre, operative con l'organismo della Conferenza delle donne democratiche, organismo al quale tutte le donne possono aderire per ritrovare una casa comune di proposta ed elaborazione politica. Per questo invito elettrici e simpatizzanti ad aderire entro l'8 settembre. Le informazioni sono sul sito internet del Pd Empolese Valdelsa all’indirizzo www.pdempoli.it.”

Fonte: Pd Empolese Valdelsa

Tutte le notizie di Empoli