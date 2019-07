Edilizia residenziale pubblica, Chiesina e le Sue Frazioni: "La Giunta ha rinunciato a 15 milioni di euro dalla Regione"

La giunta comunale di Chiesina Uzzanese ha rinunciato a partecipare al bando della Regione Toscana che, da aprile scorso, metteva a disposizione dei comuni 15 milioni di euro per i comuni che intendevano acquistare immobili disabitati per creare nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Ma la Giunta ha ritenuto di non provarci nemmeno. È vero che a Chiesina non esiste una graduatoria per alloggi popolari ma era possibile partecipare al bando insieme ad un comune con una lista di attesa. Una occasione persa per riqualificare il nostro centro cittadino, ma la Giunta preferisce vivacchiare e non andare oltre l'ordinario rappresentato dai contributi affitti.