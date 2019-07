Empoli nella rete delle Città della corsa, Picchielli (Lega) porta avanti la proposta

Nello scorso Consiglio Comunale di Empoli ho chiesto all'amministrazione se fosse a conoscenza della "Rete delle Città della Corsa e del Cammino (progetto a cura dell'ANCI e della FIDAL), che rappresenta un'ottima opportunità per Empoli.

Questa rete di comuni offre ai cittadini la possibilità di fare sport in sicurezza (nello specifico corsa e cammino) in specifici percorsi all'interno del proprio territorio comunale, di lunghezza di almeno un chilometro certificati dalla FIDAL, promuovendo l'attività motoria come strumento di prevenzione e di educazione ai sani stili di vita.

L'adesione a questo progetto porta alla concessione della denominazione e del logo "Città della corsa e del cammino" a fini di comunicazione e di promozione turistica, quindi garantisce anche una pubblicità per attrarre turismo sportivo, che in Italia negli ultimi anni ha segnato numeri in costante crescita e sta diventando una certezza annuale per tanti territori .

L'incrocio tra domanda ed offerta di questo segmento, passa attraverso la costruzione di un prodotto ben organizzato e gestito dal punto di vista manageriale, con la proposta di servizi come quelli garantiti da questo progetto, che comprende anche l'adesione alla Giornata nazionale per la salute ed il benessere nelle città (che è stata istituita il 2 luglio di ogni anno), la possibilità di candidarsi al riconoscimento annuale "Bandiera Azzurra" e l'inclusione dei percorsi all'interno dell'app ufficiale.

Le spese per il Comune per aderire alla rete sono veramente irrisorie e si ha la possibilità di concordare con l'organizzazione eventuali contribuiti, in base alle esigenze espresse.

L'Assessore allo Sport Biuzzi ha confermato la bontà della mia proposta e vigilerò affinché siano fatti tutti i passi necessari per entrare a far parte di questo progetto, che può avere anche ottimi riflessi economici per la nostra città.

Andrea Picchielli, consigliere comunale Lega

