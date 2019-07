Farmaco appena acquistato ma già scaduto: un farmacista del Senese è stato denunciato dopo un controllo del Nas dei carabinieri in seguito alla denuncia di un cittadino che ha comprato pochi giorni fa una medicina scaduta a novembre 2018. Secondo la legge, i farmaci scaduti non possono stare negli stessi scaffali di quelli in corso di validità, ma in una sezione apposita, dedicata allo smaltimento come rifiuti speciali.

