Festival del Pensiero popolare, torna il palio di San Rocco pellegrino a San Miniato

Sarà l’associazione ‘Tra i binari aps’ a organizzare quest’anno il Palio di San Rocco Pellegrino – Festival del Pensiero popolare, la manifestazione dedicata alla cultura popolare e contemporanea che si svolgerà nel centro storico di San Miniato da sabato 10 a venerdì 16 agosto. Dopo il successo registrato nelle precedenti edizioni, dove si sono registrati oltre 700 spettatori, quest’anno c'è già una prima grande novità nel passaggio di direzione artistica. Il programma sarà presentato in conferenza stampa venerdì 26 luglio alle ore 11.45, in sala Barile nel palazzo del Pegaso, in via Cavour, 4, a Firenze.

Parteciperanno il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, il sindaco del comune di San Miniato, Simone Giglioli con l’assessore al Turismo Elisa Montanelli, i direttori artistici Francesco Mugnari e Maria Capezzone, la direttrice organizzativa Beatrice Nutini e Stefano Cavallaro, responsabile della gestione della raccolta fondi.

Fonte: Giunta Regionale

Tutte le notizie di San Miniato