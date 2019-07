Festival della robotica, interpellanza di tre consiglieri PD

"Abbiamo presentato questa mattina- così scrivono i consiglieri comunali, Marco Biondi, Matteo Trapani e Benedetta Di Gaddo - una interpellanza (Il testo qui sotto e in allegato) sulla mancata edizione del Festival della Robotica, Già qualche settimana fa infatti si percepiva tra gli addetti ai lavori un crescente malumore e preoccupazione per l'organizzazione dell'evento, Rumors poi confermati ieri ufficialmente dal professor Mosca al quale esprimo la mia più totale stima, solidarietà e vicinanza. Il Sindaco Michele Conti ha il dovere di chiariredettagliatamente e senza minimo inganno quali siano state le circostanze che hanno portato questo Comune a decidere di non rinnovare il supporto al Festival della Robotica, Sostegno espresso anche con un contributo economico che alla luce del successo e della crescita di interesse a livello internazionale della manifestazione andava semmai rafforzato senza alcun tentennamento.Non sono certamente solamente noi, ma anche tutta la comunità pisana ad aspettarsi giustificazioni valide e coerenti, Giustificazioni che attendiamo ansiosamente in aula del Consiglio Comunale per ascoltare cosa avranno da dire! Mi sembra intanto ovvio quanto scontato che il Sindaco Conti debba riaprire subito un dialogo estremamente collaborativo con lo stimato Professor Mosca, si risolva rapidamente la questione e si chieda scusa per questo atteggiamento lesivo dell'interesse di Pisa, si chieda scusa al Prof. Mosca al quale va la nostra piena e giustificata gratitudine. Se il rischio che questo evento si svolga altrove si verificasse effettivamente, saremmo di fronte a una lezione di malapolitica locale da registrare e ricordare nei decenni a venire.Ll festival era un appuntamento importante anche per periodo in cui il turismo fatica e quindi risultava una boccata d'ossigeno gli operatori commerciali e gli alberghi".

INTERPELLANZA

FESTIVAL ROBOTICA

- Tenuto conto che il festival della robotica faceva registrare circa quindicimila presenze in sette giorni

- Tenuto conto che il Comune di Pisa aveva sempre sostenuto il festival della robotica contribuendo anche economicamente alla sua riuscita mediante finanziamenti

- Tenuto conto che il Comune di Pisa aveva sempre promosso il festival della robotica ritenendolo un importante evento

- Tenuto conto che il festival era un’occasione importante per destagionalizzare il turismo nei mesi meno intensi garantendo continuità lavorativa agli operatori alberghieri e commerciali

Tutto ciò considerato e premesso chiediamo al Sindaco e la Giunta comunale

- quali iniziative ed azioni ha intrapreso per evitare la cancellazione dell’organizzazione del festival nel 2019

- se aveva proposto un sostegno economico e logistico al festival per il 2019

