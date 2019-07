Festival Gaber, è la volta di Cosmo sul palco di piazza San Bernardino

Il Festival Gaber, giunto alla sedicesima edizione, quest’anno celebra l’80° anniversario della nascita del cantautore milanese; per quest’occasione la Fondazione, che ha da sempre lo scopo di diffondere e mantenere vive la figura e l’opera di Giorgio Gaber, soprattutto tra le nuove generazioni, ha organizzato un’edizione speciale. Il programma dell’edizione 2019 si snoderà tra quattro comuni della Toscana, ospitando tanti importanti appuntamenti nella città di Camaiore, da venerdì 5 luglio a sabato 3 agosto.

Domenica 28 luglio sarà Cosmo a salire sul palco di Piazza San Bernardino. Nome di spicco della nuova musica italiana, è reduce da un 2018 straordinario grazie al suo Cosmotronic, ambizioso progetto che ha sancito la sua consacrazione definitiva nel panorama musicale. Il tour ha collezionato numerosi sold out nei principali club europei e ha registrato il tutto esaurito in quasi tutte le tappe italiane grazie a un format che nessun artista italiano aveva mai tentato prima: un vero e proprio mini festival, un party itinerante con al centro le sue produzioni e la musica dei tanti ospiti che hanno animato le serate. La fine del Cosmotronic Tour è stata festeggiata con un concerto unico al Mediolanum Forum di Milano a febbraio 2019. L’incontro sarà moderato da Lorenzo Luporini, nipote di Gaber, con l’obiettivo di far emergere il legame fra la musica di Cosmo e quella del cantautore milanese, rivelando un’inaspettata vicinanza tra due personaggi che apparentemente possono sembrare molto distanti. Il tutto sarà arricchito da speciali contenuti video inediti di Giorgio Gaber forniti dalla Fondazione.

L’ingresso è LIBERO.

Radio Italia è la radio ufficiale del Festival Gaber.

Le informazioni sullo svolgimento del Festival e i relativi aggiornamenti sono disponibili su www.giorgiogaber.it

Fonte: Festival Gaber

Tutte le notizie di Camaiore