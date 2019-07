Forum di Staffoli, Lambertucci dice no a nome dell'opposizione: "Contenitore vuoto e inefficace"

Come Gruppo Consiliare "Per un'altra Santa Croce" crediamo fermamente che qualora si presenti la possibilità di esercitare la funzione di rappresentanza dei

cittadini in ambiti istituzionali questa vada sempre doverosamente assolta. Pur tuttavia, in questo caso, i nostri principi devono necessariamente scontrarsi con la concreta presa d'atto che il Forum di Staffoli, fin dalla sua costituzione, si è rivelato, purtroppo, strumento inutile ed inefficace a rappresentare le istanze provenienti da quel territorio.

Non siamo solo noi a dirlo, sindaco. Infatti, nella scorsa legislatura, Lei ebbe a sentenziare che il Forum, così come pensato, doveva "avere un ruolo incisivo nel

governo della frazione" ed essere profondamente rivisto nel suo regolamento. Cito testualmente le Sue parole, "proprio perché si riescano a superare quei difetti di funzionamento che ne hanno impedito una buona attività nella scorsa legislatura".

Ad oggi, purtroppo, nessun processo di modifica, che avrebbe dovuto potare il Forum ad assumere quel ruolo incisivo nel governo della frazione diventando strumento deliberativo e di stimolo per l’Amministrazione Comunale, è mai partito. Il Forum, rappresenta ancora oggi uno strumento che, senza le auspicate modifiche in senso deliberativo e di gestione autonoma delle problematiche e delle aspettative, risulta un contenitore vuoto che niente di veramente efficace può apportare agli interessi della frazione di Staffoli e ai suoi abitanti.

In assenza poi di una reale rappresentatività dei cittadini della frazione, ricordiamo che la nomina dei membri avviene per indicazione dei partiti, si rischia, per dirla alla Giovanni Sartori nelle sue lezioni sulla rappresentanza politica del 2005, che la parola partecipazione possa "mascherare la ben diversa realtà di una manipolazione orchestrata e imposta dall’alto" nel senso che le scelte non rispecchieranno mai la reale esigenza del territorio ma saranno condizionate sempre da scelte dipendenti da una politica economica portata avanti esclusivamente nel capoluogo.

Per questo, riteniamo che sia più utile rispettare e valorizzare la volontà degli staffolesi, che ci hanno votato ma anche di quelli che non ci hanno votato, proponendo e promuovendo una profonda modifica dello Statuto del Forum, affinché si possano finalmente risolvere tutti quei difetti di funzionamento riscontrati in passato e si possa dare il via ad una nuova fase che renda possibile per gli abitanti della frazione, nell'ambito del Forum, deliberare in proprio, svincolare le risorse destinate alla frazione e gestire autonomamente tutte le problematiche e le istanze relative al territorio.

In tal senso siamo pronti già da domani a lavorare fattivamente e in piena collaborazione con gli altri membri del consiglio e la giunta per delineare insieme un

nuovo strumento di governo che sia veramente utile alla frazione di Staffoli.

Alessandro Lambertucci, Per un'altra Santa Croce

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno