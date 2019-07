Giani fa chiarezza: "Il Festival della Robotica deve restare a Pisa"

Il Festival della Robotica a Pisa, che dopo due edizioni puntava ad avere caratura mondiale, non si farà. È di queste ore la polemica sulla mancata organizzazione dell'evento, e il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, si è espresso in proposito: “È davvero un peccato che Pisa perda il Festival della Robotica che in questi due anni ha fatto parlare di sé; sul piano della ricerca in tecnologia il comprensorio pisano è quello che si sta distinguendo nel panorama nazionale, grazie alla sinergia con l’Università e il Sant’Anna, offrendo risultati importanti nella ricerca e nello sviluppo di questa disciplina”.

“Il Festival della Robotica potrebbe fare da megafono a questi risultati”, ha affermato il presidente, accennando ai tanti “aspetti simbolici” che hanno caratterizzato la città toscana, come il primo contatto Internet. “Trentatré anni fa, il 30 aprile 1986 avvenne la prima connessione Internet in tutto il Paese”. “Mi auguro una presa di consapevolezza da parte dell’amministrazione comunale di Pisa – ha concluso il presidente – per non far perdere alla Toscana questa importante occasione”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana

