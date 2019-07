Dopo gli allagamenti del 2013, lavori a buon punto a Martignana per il borro della Chiocciolaia

Procedono regolarmente e sono già a buon punto i lavori del progetto di manutenzione funzionale all’adeguamento della griglia del borro della Chiocciolaia in località Martignana a Montespertoli. Al momento sono già state ultimate tutte le opere in cemento armato e nelle prossime settimane si dovrà procedere con le protezioni in scogliera di raccordo tra il cemento armato e l’alveo naturale e con l’installazione delle griglie a protezione del imbocco del tratto tombato.

Il progetto è stato redatto sulla base di una apposita convenzione fra il Comune di Montespertoli e il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e prevede la realizzazione di una vasca di sedimentazione in cemento armato, della lunghezza complessiva di 18 metri, dotata di un sistema di griglie e di pali dissuasori per intercettare il materiale flottante trasportato dal torrente prima che cominci il tratto tombato.

Come ogni tombamento, anche questo è assai pericoloso in occasione di eventi di piena significativi, come già accaduto nell’ottobre 2013 con notevoli disagi alle persone e danni alle abitazioni.

“Quasi 100 mila euro di investimento per risolvere, in sinergia con il Comune una situazione di grande criticità per l’abitato di Martignana – spiega il Presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Marco Bottino – E i lavori procedono speditamente, senza intoppi, sotto l’attenta supervisione dei tecnici consortili perché già il prossimo autunno sia tutto finito per la maggiore sicurezza degli abitanti della frazione montespertolese”.

Alessio Mugnaini, Sindaco di Montespertoli: “La sinergia con il Consorzio continua e si vede sempre di più grazie a diversi piccoli e grandi interventi di sistemazione dei corsi d’acqua e di tutela del territorio su tutto il territorio comunale”.

Fonte: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

