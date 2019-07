Gli Altri in live acustico a Radio Lady

Ospiti di Liberi Tutti Live su Radio Lady, in versione acustica, Gli Altri. Originariamente composti da 4 elementi, Alessandro Bassetti (voce / chitarra elettrica), Andrea Beconcini (chitarra elettrica), Fabio Carrara (batteria), Lorenzo Favuzza (bassista), Gli Altri cominciano i primi ritrovi in sale prove improvvisate e ben presto al gruppo si uniscono Giacomo Volterrani (Chitarra) e Marco Giannoni, primo cantante con le qualità per definirsi tale.

Finalmente il 28 Febbraio 2009 Gli Altri al completo esordiscono davanti a un modesto pubblico con un repertorio di cover rock. "Al mondo c'è chi sa suonare, e Gli Altri no": al suono di questa frase nasceva la band che da quel momento tra alti e bassi si è evoluta fino ad ora. Nel Settembre 2013 arriva Giuditta Manetti, conosciuta precedentemente come batterista nel circondario empolese. Dopo molti concerti e divertimento, Gli Altri decidono di dare una marcia in più al loro repertorio facendosi accompagnare dalle voci di Laura Giannelli e Regina Comparetto, che insieme alla già citata Giuditta, formano un trio vocale spettacolare.