In fiamme la cucina di un centro di accoglienza a Vinci

Un fabbricato adibito a centro di accoglienza è andato in fiamme a Vinci, in via Giovanni XXIII. Il rogo è nato nella cucina del locale ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco verso le 18 di oggi, giovedì 25 luglio.

Ancora non si conoscono le cause che hanno portato all'incendio. Non ci sono persone coinvolte, anche se la paura è stata tanta: due persone erano all'interno quando è successo il fatto, ma stanno bene.

I vigili del fuoco di Empoli hanno spento le fiamme, ma il centro è stato reso momentaneamente inagibile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie. I danni sono principalmente all'impianto elettrico, ma stanotte gli ospiti del centro potranno tornare a dormire in via Giovanni XXIII.

