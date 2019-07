Schiacciato dal proprio furgone, elisoccorso per un 54enne a Vinci

Un 54enne è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di Careggi (Firenze) dopo essere rimasto schiacciato dal proprio furgone uscito fuori strada in via Dianella a Vinci, una strada bianca poco distante da Spicchio-Sovigliana.

Il fatto è avvenuto poco prima delle 17 e nel veicolo sarebbero state presenti altre persone, rimaste fortunatamente illese. Chiamati sul posto i vigili del fuoco di Empoli, un'automedica, due ambulanze delle Pubbliche assistenze e della Misericordia di Empoli e la polizia municipale per gestire l'atterraggio dell'eliambulanza nel vicino campo sportivo di Petroio.

L'uomo aveva parcheggiato il mezzo in una discesa. Quando il furgone si è mosso, il 54enne è andato dietro per fermarlo ma è rimasto schiacciato contro un muro. Non è in pericolo di vita ma, stando a una prima ricostruzione, ha riportato traumi significativi alle gambe.

