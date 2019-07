Ivan Ferrini nominato nuovo Operations Director di Essity Italy

Essity - azienda leader mondiale nei settori dell’igiene e della salute con i suoi brand TENA, Nuvenia, Tempo, Tork, Demak’Up, Libero, Leukoplast, Jobst e Actimove – ha annunciato la nomina di Ivan Ferrini in qualità di nuovo Operations Director Manufacturing Italy, con la responsabilità di tutti gli impianti produttivi Essity nel paese.

Ferrini ha iniziato la sua carriera in Essity ad aprile 2016 assumendo il ruolo di Site Manager dello stabilimento di Altopascio (Lucca). Dopo una laurea in ingegneria elettrica e una specializzazione in ingegneria meccanica, Ferrini ha lavorato per oltre sei anni in Procter&Gamble, iniziando come project manager. Successivamente si è trasferito in Inghilterra per continuare a lavorare per la compagnia come process engineer, proseguendo poi come packaging manager, lean manufacturing manager e operations manager nel 2012.

A seguito dell’esperienza in Inghilterra, Ferrini è ritornato in Italia per lavorare per più di tre anni con McKinsey&Company nel ruolo di Engagement Manager, come Operations Expert Consultant.

“Sono onorato di assumere questo importante ruolo in Essity", ha affermato Ivan Ferrini. “Il mio obiettivo sarà quello di proseguire l’importante lavoro svolto in questi anni e contribuire ulteriormente allo sviluppo degli stabilimenti in Italia. Finora abbiamo fatto grandi passi avanti nell’innovare e migliorare la produzione in un’ottica di economia circolare, come dimostrano anche i recenti riconoscimenti ottenuti, e siamo fiduciosi di poter ottenere risultati sempre più sfidanti”.

Essity

Essity è un’azienda globale leader nel settore dell’igiene e della salute e che opera per migliorare il benessere attraverso prodotti e soluzioni essenziali per la vita di tutti i giorni. Il nome Essity nasce dalle parole inglesi “essentials” e “necessities”. Il modello di business si basa su uno sviluppo sostenibile, focalizzato sulla creazione di valore per le persone e la natura. La società commercializza i propri prodotti in circa 150 paesi tramite marchi leader a livello globale quali TENA e Tork e altri importanti marchi tra cui Jobst, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda e Zewa. Essity impiega circa 47.000 dipendenti e nel 2018 ha realizzato un fatturato netto pari a 11,6 miliardi di euro. La società ha sede a Stoccolma, Svezia, ed è quotata al NASDAQ di Stoccolma. Per maggiori informazioni visitare il sito: www.essity.it

Fonte: Essity - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Altopascio